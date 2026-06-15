Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.
Mourinho üstünü çizdi Galatasaray radarına aldı: Real Madrid'in yıldızı Aslan mı olacak?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Real Madrid’in 23 yaşındaki çok yönlü stoperini gündemine aldı. Mourinho’nun kadroda düşünmediği, güncel değeri 20 milyon Euro olan İspanyol yıldız için sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle dev kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.Kaynak: Diğer
Değişen yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılıların gündemine, dünya devinden sürpriz bir isim geldi. Cimbom, Real Madrid forması giyen genç stoper Raul Asencio’yu radarına aldı.
MOURİNHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Fotomaç'ta yer alan iddialara göre; İspanyol devinin başına yeniden geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, 23 yaşındaki savunmacıyı gelecek planları arasında görmüyor.
Defans hattını yeni isimlerle takviye etmeye hazırlanan Real Madrid yönetiminin de Asencio için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme, transferde elini güçlendirmek isteyen Galatasaray cephesinde müjdeli bir haber olarak karşılandı.
İLK HEDEF SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Galatasaray yönetiminin, İspanyol yıldızın transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde Real Madrid ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, ilk etapta İspanyol kulübünün kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalacak. Real Madrid’in bu formüle yanaşmaması durumunda ise oyuncunun bonservisiyle kadroya katılması için şartlar zorlanacak.
HEM STOPER HEM SAĞ BEK: ÇOK YÖNLÜ BİR JOKER
Real Madrid altyapısından yetişen 1.84 boyundaki Raul Asencio, bu sezon eflatun-beyazlı formayla çıktığı 34 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Asıl pozisyonu stoper olan ancak ihtiyaç halinde sağ bek olarak da görev yapabilen çok yönlü oyuncunun, Real Madrid ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel Transfermarkt değeri 20 milyon Euro olan genç savunmacının transfer süreci, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.