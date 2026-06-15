Mourinho üstünü çizdi Galatasaray radarına aldı: Real Madrid'in yıldızı Aslan mı olacak?

Asıl pozisyonu stoper olan ancak ihtiyaç halinde sağ bek olarak da görev yapabilen çok yönlü oyuncunun, Real Madrid ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel Transfermarkt değeri 20 milyon Euro olan genç savunmacının transfer süreci, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.