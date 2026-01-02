Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Arseniy Batagov ile ilgili çıkan transfer söylentilerine basın toplantısında yanıt verdi.

Mourinho haberlerin gerçeği yansıtmadığını kendine has bir anlatım tarzıyla ifade ederek Batagov'u küçümseyici sözler sarf etti.

'BATAGOV'U TANIMIYORDUM, ARAŞTIRMAK ZORUNDA KALDIM'

Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi:

"Son dönemde Batagov adında bir oyuncunun ismi de çıkıyor. Açıkçası onu hiç tanımıyordum, gidip kim olduğunu araştırmak zorunda kaldım. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından biraz daha dengeli olmaya çalışın ve tanıdığım isimleri konuşun."