Portekiz Süper Ligi'nde lider Porto'nun 10 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Benfica ara transfer döneminde kadrosuna Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor.

JOSE MOURINHO KAFAYI TAKTI, TRANSFERİNİ İSTİYOR

Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmak isteyen Portekiz ekibinin bir numaralı gündeminde ise Süper Lig'in yıldız oyuncusu bulunuyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde yeteneklerinden etkilendiği Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'u ısrarla kadrosunda görmek istiyor.

GELDİĞİ GÜNDEN BERİ SÜPER LİG'DE FARK YARATIYOR

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında Zorya Luhansk'tan 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki savunmacı, geldiği günden itibaren Süper Lig'de yükselen form grafiğiyle adından söz ettiriyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN SIKI TAKİBİNDE

Top tekniği ve oyun görüşüyle klasik savunma özelliklerinin yanı sıra modern stoper profili sergileyen Batagov uzun süredir Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Daha önce Batagov için kulübe gelen yaklaşık 15 milyon Euro'luk teklifleri reddeden Trabzonspor yönetimi ara transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeliyle karşılaşması halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

BATAGOV İÇİN RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Öte yandan Batagov da kariyer hedefleri doğrultusunda bu dönemde çıkan fırsatları değerlendirmek istiyor. Jose Mourinho'nun ısrarlı tavrı nedeniyle harekete geçen Benfica'nın Batagov için resmi temaslarına başladığı belirtilirken ciddi bir bonservis bedelini de gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

BENFICA 20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Genç oyunculara yaptığı yatırımların karşılığını sonraki satışlarda elde ettiği yüksek bonservis gelirleriyle almasıyla ünlü Benfica'nın 20 milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

TRABZONSPOR SATIŞI CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYOR

Devre arasında kadrosunu büyük ölçüde korumayı hedefleyen Trabzonspor, buna rağmen Batagov'u satarak kasasını doldurmayı da ciddi şekilde gündemine almış durumda.

GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYE TAŞINACAK

Önümüzdeki günlerde iki takım arasındaki görüşmelerin ileri düzeye taşınması ve Batagov konusunda sıkı bir pazarlığın yaşanması bekleniyor.