UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında RB Leipzig'i konuk edecek Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho, milli futbolcu Arda Güler ile Fede Valverde'nin orta sahada birlikte oynayıp oynayamayacağına ilişkin soruya yanıt verirken Bernardo Silva hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

'ARDA GÜLER VE VALVERDE FARKLI ÖZELLİKLERE SAHİP'

Arda Güler ile Fede Valverde'nin aynı anda sahada bulunmasının mümkün olduğunu belirten Jose Mourinho, iki futbolcunun farklı özelliklere ve deneyimlere sahip olduğunu söyledi.

Oyuncularının birden fazla pozisyonda görev yapabilmesini önemli bir avantaj olarak değerlendiren deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Onlar için en iyisi sahada olmak. Farklı özelliklere ve farklı deneyimlere sahipler. Birden fazla pozisyonda oynayabilme ve farklı rollere uyum sağlama becerileri var. Bazı oyuncular kendi pozisyonlarında oynamadıklarında hiç oynayamazlar. Bu her zaman tercih edebileceğiniz bir şey değil."

'ARDA VE BERNARDO İLE BAŞLASAYDIK 5 GOL YERDİK'

Roma karşısında aldıkları 4-3'lük galibiyeti örnek gösteren Mourinho, orta saha tercihlerini takımın dengesini koruyacak şekilde yaptığını vurguladı.

Portekizli çalıştırıcı, Arda Güler ve Bernardo Silva'nın aynı anda ilk 11'de başlaması durumunda savunmada ciddi sorunlar yaşayabileceklerini savundu.

Mourinho, "Geçen gün farklı bir orta sahayla oynadık. Daha çok pozisyonunu koruyan bir oyuncuyla daha yaratıcı bir oyuncuyu birlikte kullandık. Bu, duruma bağlı. Dengeyi ve kaliteyi sağlamak için mümkün olan en iyi kombinasyonu oluşturmaya çalışıyorum. Roma'da Bernardo Silva ve Arda ile ilk 11'de başlasaydık beş gol yerdik çünkü buna dayanabilecek gücümüz olmazdı. Bazen haklı olacağım, bazen olmayacağım." dşye konuştu.

REAL MADRID'İN RAKİBİ RB LEIPZIG

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Roma'yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Real Madrid, üçüncü hafta mücadelesinde RB Leipzig'i ağırlayacak.