Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Famalicao ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, özellikle Real Madrid ile ilgili çıkan iddialara net bir yanıt verdi.

REAL MADRİD İDDİALARINA NET YANIT

Basın toplantısında yöneltilen sorulara yanıt veren Mourinho, Real Madrid ile herhangi bir temasın söz konusu olmadığını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Real Madrid'den kimse benimle iletişime geçmedi, bunu garanti edebilirim.” dedi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ SORUYA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Mourinho, AS gazetesinde yer alan Benfica ile geleceğinin değerlendirileceği yönündeki habere ilişkin soruya da yanıt verdi.

Portekizli teknik adam, konuyla ilgili detay vermekten kaçınarak, “Hiçbir şey, hiçbir şey söyleyemem. Daha önce de söyledim, Real Madrid konusunda hiçbir şey yok. Benfica konusunda durumu zaten biliyorsunuz, bir yıl daha sözleşmem var.” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DETAYI GÜNDEMDE

Jose Mourinho’nun Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan sözleşmede, sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde her iki taraf için de geçerli yaklaşık 3 milyon euro tutarında bir fesih maddesi bulunduğu belirtiliyor.