Dr. Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan karşılaşmada Braga, Benfica’yı 3-1 devirdi. Bu sonuçla Braga, adını finale yazdırmış oldu. İki ekip Portekiz Ligi’nde 2 hafta önce karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere bitti.

Mourinho, ligde oynanan karşılaşmadan sonra, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim. Mesafe konusunda şüphelerim vardı ama VAR monitöründe defalarca izledim. Gol kesinlikle geçerli. Bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık! Bazı kulüpler hakem hatalarıyla maç kazanıyor, bazıları aynı şekilde kaybediyor. Garip şeyler oluyor. Bana deli diyecekler, sorun değil. Oyunu çevirdiğimize ve kazandığımıza inanarak buradan ayrılıyorum."İfadelerini kullanmıştı. Rakip tekrar Braga oldu ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldular.

Gelen yenilgiden sonra Mourinho’nun, Braga çıkışı Avrupa’da konuşuldu.