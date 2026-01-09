Portekiz devi Benfica, son dönemde aldığı kötü sonuçlarla sarsılırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusu oldu. Eylül 2025'te Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra Benfica ile anlaşan deneyimli çalıştırıcı, takımın başında zor günler geçiriyor. Özellikle Lig Kupası yarı finalinde Braga'ya 3-1 yenilerek kupaya veda eden Benfica'da, Mourinho'nun koltuğunun sallantıda olduğu belirtiliyor. Bu mağlubiyet sonrası kulüp yönetimi, sezon sonunda değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

BRAGA YENİLGİSİ KRİZİ TETİKLEDİ

Benfica, Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga karşısında 3-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Maçta 10 kişi kalan ekip, organizasyondan elenirken taraftarlar da büyük tepki gösterdi. Mourinho, mağlubiyet sonrası oyuncularını eleştirerek onları kulübün antrenman tesisinde kalmaya zorladı ve "Uyumamalarını, çok düşünmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

LİGDE VE AVRUPA'DA GERİDE KALIYOR

Portekiz Primeira Liga'da lider Porto'nun 10 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Benfica, şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamasında istediği sonuçları alamayan ekip, ilerleme şansını zorluyor. Mourinho yönetiminde oynanan 23 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alındı.

SÖZLEŞMEDE TAZMİNATSIZ AYRILIK MADDESİ

Mourinho ile Benfica arasında imzalanan sözleşmede, sezon sonunda tazminatsız ayrılık maddesi bulunduğu öğrenildi. Bu madde, kulübün Portekizli teknik adamla yollarını ayırmasını kolaylaştırıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yönetim ayrılık durumunda Manchester United'dan kısa süre önce kovulan Ruben Amorim'i gündemine aldı.

AMORİM'İN BAŞARI DOLU KARİYERİ

Ruben Amorim, teknik direktörlük kariyerinde Casa Pia, Braga ve Sporting Lizbon'u çalıştırdı. Sporting ile 2 Primeira Liga şampiyonluğu, 3 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı. Manchester United macerası kısa sürerken, Portekiz futbolundaki etkisi tartışılmaz. Benfica yönetimi, genç ve modern futbol anlayışıyla tanınan Amorim'i, Mourinho'nun olası ayrılığında öncelikli aday olarak görüyor.

MOURİNHO'NUN ZENGİN GEÇMİŞİ

Jose Mourinho, kariyerine Benfica'da başlamış, ardından Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Porto ile Şampiyonlar Ligi zaferi dahil birçok kupa kazanan Mourinho, Benfica'ya transferiyle büyük beklentiler yaratmıştı.