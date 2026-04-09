Sezon başında Fenerbahçe'nin görevine son vermesinin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho Portekiz ekibinde beklentileri karşılayamadı.

Şampiyonluk yarışında Porto'nun 7 puan gerisinde kalan Benfica'da Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusu oldu.

Bir süredir sezon sonu Benfica'dan ayrılacağı konuşulan Mourinho ile ilgili çıkan iddialara Benfica Başkanı Rui Costa cevap verdi.

RUI COSTA: 'BENFICA'DA KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL'

Rui Costa, “Jose Mourinho’nun bir yıl daha sözleşmesi var. Ama Benfica’da hiç kimse dokunulmaz değil, başkan bile dokunulmaz değil." sözleriyle tecrübeli teknik adamın ayrılık ihtimaline kapıları tamamen kapatmadı.