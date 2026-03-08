Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, tarihi bir istatistiğe imza attı.

SAMSUNSPOR'U ZORLU MAÇA İKİ KEZ ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın henüz 11'inci dakikasında Carlo Holse'nin asistinde ağları havalandıran Mouandilmadji zorlu mücadelede Samsunspor'u öne geçirdi.

Fenerbahçe bu gole 15'te Guendouzi ile hızlı cevap vererek skora eşitliği getirse de Mouandilmadji bir kez daha sahneye çıktı ve 23'te Tomasson'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşarak net bir vuruşla ağları havalandırdı

MOUANDILMADJI 12 DAKİKADA TARİHE GEÇTİ

Mouandilmadji Fenerbahçe deplasmanında 12 dakika içerisinde attığı bu gollerle Samsunspor tarihine geçti.

FENERBAHÇE DEPLASMANINDA BİR MAÇTA İKİ GOL ATAN İLK SAMSUNSPORLU OYUNCU

OPTA'nın verilerine göre; 28 yaşındaki Çadlı forvet Mouandilmadji Fenerbahçe deplasmanında bir maçta 2 gol atan ilk Samsunsporlu futbolcu oldu.

KONFERANS LİGİ'NDE GOL KRALI

Bu sezon Samsunspor ile toplamda çıktığı 39 maçta 15 gol, 2 asistle oynayan Mouandilmadji UEFA Konferans Ligi'nde 7 kez ağları havalandırarak gol krallığını elinde bulunduruyor.