MotoTanya davasında son perde: Ailenin avukatı karara isyan etti

Bulunduğu iddia edilen kameranın görüntülerinin ortada olmadığını belirten Şan, "Kazanın hemen sonrasında müteveffa Tatiana'nın malumunuz bir kask kamerası bulunduğu iddia edildi ancak bugüne kadar bu kamera kaydı ortaya ne yazık ki çıkmadı. Konuyla alakalı bu kamera kaydını bulan tanık, mahkeme nezdinde ifadesini değiştirdi ve bu kamerayı hiç görmediğini, sanığa teslim etmediğini belirtti. Biz bu tanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak sonuç alamadık. Neticede sanık, 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bundan sonraki adımlarımızı planlayacağız" diye konuştu