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Kaynak: İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücünün ortaya attığı iddia, olayın seyrini değiştirdi. Motosikletten düşerek yaralanan K.Ö., kazanın ardından verdiği ifadede kardeşinin kullandığı cipin kendisine bilerek çarptığını ileri sürdü.

Kaza, Anbarcık Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre K.Ö. yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Savrularak yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ö., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık ve kesikler oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan K.Ö., ifadesinde kardeşinin kullandığı cipin arkadan gelerek motosikletine kasten çarptığını ve ardından olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

KARDEŞLER İDDİAYI REDDETTİ

İddiada adı geçen ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücü ile araçta bulunan diğer kardeşin de ifadelerine başvuruldu. Şüpheli kardeşler, motosiklet sürücüsüne herhangi bir şekilde temas etmediklerini savundu.

Tarafların ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayın kardeşler arasında daha önceden bulunduğu öne sürülen husumetle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.