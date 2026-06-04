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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde yürekleri burkan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir aile dramına sahne oldu. Babaannesi ile birlikte yürüyen 10 yaşındaki Ö.A.D., bir anlık dalgınlıkla babaannesinin elini bırakarak aniden yola fırladı.

KURYE MOTOSİKLETİ DURAMADI

Küçük çocuğun aniden yola çıkmasıyla birlikte, cadde üzerinde seyir halinde olan H.G. idaresindeki kurye motosikleti duramayarak küçük Ö.A.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE DUYGUSAL ANLAR: KARDEŞİNİ VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ

Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı çocuk, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı. Kaza sırasında abisinin yanında olan ve büyük korku yaşayan küçük kız kardeşi ile yaralı Ö.A.D.'yi çevredeki esnaf ve vatandaşlar sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Acı haberi alır almaz olay yerine koşan küçük çocuğun anne ve babası, evlatlarını yerde görünce sinir krizleri geçirdi. Acılı aileyi yine çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi cadde üzerinde yaptı. Küçük çocuk, ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından caddede trafik bir süre kilitlenirken, polis ekiplerinin kontrollü geçiş sağlamasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Emniyet güçleri, kurye motosikletinin karıştığı kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.