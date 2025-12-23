Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Kazafa hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkada oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

' "BURADAKİ ÇOCUĞU ALIN TEPKİ VERMİYOR" DİYORLARDI'

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Silivri’deki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayı gören Canan Dağlı, "Kazayı gördüğümde koşarak geldim, oğluma haber verdim. Geldiğimde ikisi de çok kötü durumdaydı. Birisi nefes alıyordu ama birisi hiç tepki vermiyordu. Kendimi kaybettim onları öyle görünce. Buraya bir önlem alınması gerekiyor bu şekilde olmaz. 'Buradaki çocuğu alın tepki vermiyor' diyorlardı. Diğer yaralı için de başka ambulans geldi. Kaza sırasında karşı taraftan geliyorlardı karşı taraftan buraya uçtular sanırım. Aracın hava yastığı da patlamış" diye konuştu.

Jiyan Yunus