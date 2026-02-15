Trafik kazasının adresi bu kez Düzce Cedidiye Mahallesi Hacı Haydar Gördebil Bulvarı oldu. Nasir Faizi idaresindeki motosiklet ile Ömer T. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Motosikletlerdeki 4 kişi yola savruldu. 27 yaşındaki Faizi olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Ömer T., Artçı Hira G. ve Muhammed Musa S. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer vatandaşları sık sık trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarmaya devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.