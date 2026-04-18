Hollanda’dan motosikletleriyle yola çıkan 8 kişilik ekip, umre ibadetini tamamlayarak dönüşte Sivas’a uğradı. Hollanda, Belçika ve Almanya’dan hareket eden grup, binlerce kilometrelik zorlu parkuru aşarak kutsal topraklara ulaştı. Farklı ülkelerden geçilen yolculukta hava ve yol koşulları zaman zaman zorlayıcı olsa da ekip kararlılıkla ilerledi. Manevi yönü ağır basan bu yolculukta dayanışma ve sabrın önemine dikkat çekildi. Sivas’ta kısa bir mola veren ekip, ardından güzergahlarına devam etti.

"BEN EŞİMLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTIM"

Ekip lideri Bülent Kocaoğlu, Mekke’ye yaklaşık bir buçuk haftada ulaştıklarını belirterek farklı iklim şartlarıyla mücadele ettiklerini söyledi. Kocaoğlu, "Yolculuk boyunca soğuk, yağmur ve kar gördük. Güneye ulaştığımızda ise 40-45 derece sıcaklıkla karşılaştık. Bu şartlarda motor kullanmak ciddi bir dayanıklılık ve cesaret gerektiriyor. Eskiden insanlar aylarca develerle yolculuk yapıyormuş. Biz de motorcular olarak zoru başarmak istedik ve başardığımıza inanıyoruz. Ben eşimle birlikte yola çıktım, o benim arkamda yolculuk etti ve umre ibadetini yaptıktan sonra uçakla Hollanda'ya döndü. Bu bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE ÜRDÜN VE SURİYE GEÇİŞLERİNDE CİDDİ ZORLUKLAR YAŞADIK"

Yolculuğun en zorlu anlarının sınır geçişlerinde yaşandığını ifade eden Kocaoğlu, kutsal topraklarda yaşadıkları duyguları ise kelimelerle anlatmanın güç olduğunu dile getirdi. Kocaoğlu, "Kabe'yi ve Peygamber Efendimizin kabrini görmek tarif edilemez duygular yaşattı. Konuşurken bile insanın dili tutuluyor. Gözyaşlarımızı tutamadık. Özellikle Ürdün ve Suriye geçişlerinde ciddi zorluklar yaşadık. İşlemler yavaş ilerliyor ve sabır gerektiriyor. Bu sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir sınav. Bu zorluğa hazır olan herkese motorla ya da diğer vasıtalarla gitmelerini tavsiye ederim" dedi.