Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kazanın yeni adresi Tokat’ın Mahmutpaşa Mahallesi Behzat Bulvarı oldu. İddiaya göre M.E.D. yönetimindeki motosiklet, bulvar üzerindeki kavşakta D.Y. idaresindeki otomobile çarptı.

2 AĞIR YARALI VAR

Motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Y.T.K. ağır yaralandı. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları ve yol koşullarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.