Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde oldu. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı’na kadar ters yönde ilerledi. Trafikte tehlike yaratan sürücü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan 58 motosikletliye para cezasıTrafik güvenliğini tehlikeye atan 58 motosikletliye para cezasıGündem