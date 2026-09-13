Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde oldu. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı’na kadar ters yönde ilerledi. Trafikte tehlike yaratan sürücü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Emekliler borç kıskacında: Pazarda para yok, satışlar sıfır Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde semt pazarına çıkan emekliler ve vatandaşlar artan hayat pahalılığı ile düşen alım gücünden dert yandı. Emekli Lütfü Yılmaz, borç yükü yüzünden pazar arabasını dolduramadığını belirtirken, pazarcı esnafı ise satışların durma noktasına geldiğini söyledi.