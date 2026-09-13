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Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde oldu. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı’na kadar ters yönde ilerledi. Trafikte tehlike yaratan sürücü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.