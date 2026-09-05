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Kaynak: İHA

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü Ömer İ., motosikletinde yılan olduğunu fark etti.

Önce korkan, ardından şaşkınlık yaşayan sürücü, yılanı motosikletten nasıl çıkaracağını bilemeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YILANI MOTOSİKLETTEN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motosikleti kontrol ederek yılanın bulunduğu yeri tespit etti.

Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda yılan motosikletten çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından alınan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

ÇEVREDE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, motosikletten çıkan yılan çevrede kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.