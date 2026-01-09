Edinilen bilgiye göre tek başına gelen plakasız motosiklet sürücüsü, kebapçının önünde durarak 5 el ateş etti. Kurşunlama esnasında içeride yemek yiyen 5 kişi kendini yere attı. 2 kurşunun isabet ettiği dükkanın 1 hafta önce de kurşunlandığı ortaya çıktı.

Motosiklet sürücüsünün motosiklet ile kaçtığı polis ekiplerinin peşine takıldığı sürücünün kovalamaca sonunda yaya olarak kaçmaya devam ettiği iddia edildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken kaçan saldırgan için de yakalama çalışması başlatıldı.