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Kaynak: İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptığı iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobiliyle kaza yaptı. Duvara çarparak ters dönen araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Kalfaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre 09 KU 887 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca araç kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra ters döndü.

ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.