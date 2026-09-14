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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu’da motosiklet tutkunları bu kez çevre için bir araya geldi. Kulüp üyeleri, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yeni yürüyüş yolu ve çevresini atıklardan temizledi.

Dünya Temizlik Günü kapsamında Altınordu Belediyesi ile motosiklet kulüpleri dikkat çeken bir çevre etkinliğine imza attı. Katı atık sorununa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte motosiklet tutkunları, Cumhuriyet Mahallesi’nde temizlik yaptı.

MOTOSİKLETLERİYLE GELDİLER, ELLERİNE ÇÖP TORBALARINI ALDILAR

Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü düzenlenen Dünya Temizlik Günü, bu yıl da çevre bilincine dikkat çeken etkinliklere sahne oldu.

Altınordu Belediyesi de katı atık sorununa dikkat çekmek ve küresel çevre kirliliğiyle mücadeleye katkı sunmak amacıyla motosiklet tutkunlarıyla birlikte çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki etkinliğe Endurordu Motor Sporları Kulübü, Agalar Chopper Club ve North Riders Club üyeleri katıldı.

Motosikletleriyle etkinlik alanına gelen kulüp üyeleri, yeni yapılan yürüyüş yolu boyunca çevreye atılan atıkları tek tek topladı.

KAYALARIN ARASINA KADAR GİRDİLER

Deniz kirliliğinin önüne geçmek ve daha sağlıklı bir gelecek için bir araya gelen motosiklet tutkunları, ulaşılması güç noktalara da girerek bölgede kapsamlı bir temizlik yaptı.

Yürüyüş yolunun çevresinde gerçekleştirilen çalışmayla vatandaşların kullanımına sunulan alan daha temiz ve düzenli hale getirilirken, çevreye bırakılan atıkların oluşturduğu kirliliğe de dikkat çekildi.

Etkinlikte, çevre temizliğinin yalnızca belediyelerin yürüttüğü çalışmalarla sınırlı olmadığı, temiz ve yaşanabilir bir kent için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiği mesajı verildi.

CÖRÜT: “GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA İÇLER ACISI”

Endurordu Motor Sporları Kulübü Başkanı Aykut Cörüt, temizlik sırasında karşılaştıkları manzaraya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burada gördüğümüz manzara içler acısı. Buradan gelip geçerken ufak tefek çöpler gözümüze çarpıyordu ama biraz işin içine girince gerçekten insan üzülüyor. Çünkü deniz kirleniyor, çevre kirleniyor. Elimizden geldiğince bizler temizlemeye çalışıyoruz. Doğaya ve çevreye faydamız olduğu için mutluyuz. Belediyemize böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Her zaman kulübümüzle birlikte bu tarz etkinlikler için hazırız. Her vatandaşın böyle sosyal sorumluluk projelerinde bulunması gerekiyor. Doğasına ve çevresine saygısı olması lazım.”

ESPİYE’DEN ORDU’YA TEMİZLİK İÇİN GELDİ

Etkinliğe Giresun’un Espiye ilçesinden katılan Rabia Dönmez de dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Dönmez, “Ordu’nun gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum ve güzelleştirmeye hep birlikte devam edebiliriz. Ama hepimizin el vermesi, hepimizin el ele tutuşması lazım. Aynı bugünkü olduğu gibi” diye konuştu.

“EVİMİZDE NASIL DAVRANIYORSAK DIŞARIDA DA ÖYLE DAVRANMALIYIZ”

Agalar Chopper Club Başkanı Burak Saçaklıoğlu ise çevre temizliği konusunda bireysel sorumluluğa dikkat çekti.

Saçaklıoğlu, “Büyüklerimizin söylediği bir laf vardır; ‘aslan yattığı yerden belli olur.’ Bizim oturduğumuz, gezdiğimiz yerler her zaman temiz olmak zorunda. Yediğimizi, içtiğimizi ortalığa değil de çöpe atmak yerine gelip burada kayaların arasına sıkıştırmanın doğru olmadığını düşünmüyorum. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi lazım. İnsanlar evinde nasıl davranıyorsa, dışarıda da aynı şekilde davranması gerekir” ifadelerini kullandı.