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Kaynak: İHA

Kaza, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan durak civarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, 03 AIF 031 plakalı motosiklet seyir halindeyken araçların arasından yola çıkan yayaya çarptı. Çarpışmanın ardından yaya savrularak yaralandı.

Kazaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazanın ardından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.