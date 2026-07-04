Kaynak: AA

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Bu kapsamda, olası riskleri önlemek amacıyla motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 24.00’e kadar trafiğe çıkmasına tedbiren yasak getirildiği bildirildi.

Kararın, sürücü güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alındığı belirtilirken, vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.