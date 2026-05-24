Kaza, Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyü mevkiinde meydana geldi. Mustafa Akay yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, o esnada karşı yönden gelmekte olan A.A. idaresindeki TIR'ın altına girdi.

KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ, EŞİNİN DURUMU KRİTİK

Çarpışmanın şiddetiyle tırın altında metrelerce sürüklenen motosiklette adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Mustafa Akay’ın feci şekilde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı motosiklette yolculuk eden ve kazada ağır yaralanan karısı İ.A. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mustafa Akay’ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesi ve Cumhuriyet savcısının tahkikatının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.