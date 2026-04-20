Ordu’nun Akkuş ilçesinde motosiklet ile arazi aracının çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Akkuş ilçesi Çaldere Mahallesi Menteşe Sokak’ta meydana geldi. 55 A** 9** plakalı motosiklet ile arazi aracının çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü S. Çimen (21) yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çimen, ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan S. Çimen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.