Bursa’da İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan Köprülü Kavşak'ta meydana gelen olayda, Alanyurt istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Fatih Y. (27) yönetimindeki otomobil, Bursa istikametine dönüş yapmak istedi. Bu sırada otomobilin sağından geçmeye çalışan Soner Ö. (26) yönetimindeki motosiklet, otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü feci kazada ağır yaralandı - Resim : 1

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI!

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kırıkkale’de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralıKırıkkale’de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralıGündem

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.