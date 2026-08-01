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Kaynak: İHA

Bursa’da İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan Köprülü Kavşak'ta meydana gelen olayda, Alanyurt istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Fatih Y. (27) yönetimindeki otomobil, Bursa istikametine dönüş yapmak istedi. Bu sırada otomobilin sağından geçmeye çalışan Soner Ö. (26) yönetimindeki motosiklet, otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI!

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.