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Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne'de trafik ekipleri, yayaların yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi'nde motosiklet denetimi yaptı.

Araç trafiğine kapalı olan caddede yaya alanına motosikletle giren sürücüler tek tek kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

SARAÇLAR CADDESİ'NDE MOTOSİKLET DENETİMİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğine kapalı Saraçlar Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Özellikle yaya yoğunluğunun arttığı bölgede motosikletlerin yayalara ayrılan alana girip girmediği kontrol edildi.

Denetimler sırasında motosikletiyle yaya alanına girdiği belirlenen sürücüler ekipler tarafından durduruldu.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Yapılan kontrollerde kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerde özellikle yayaların güvenliğini gözettiği belirtildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ekiplerin, yayaların güvenliğini sağlamak ve yaya alanlarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.