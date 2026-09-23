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Kaynak: İHA

Elde edilen bilgilere dayanarak, Malazgirt Mahallesi sınırları içerisindeki 2306 Nolu Sokak üzerinde Muhammed Yusuf Keskin idaresindeki 02 AEV 755 tescilli motosiklet, Alişan Gülen'in kullandığı 02 S 0075 plakalı servis arabasıyla çarpıştı.

Yaşanan çarpışmada motosikleti sevk ve idare eden Muhammed Yusuf Keskin yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte kaza mahalline derhal emniyet güçleri ile tıbbi ekipler yönlendirildi. Kazazede Keskin, olay yerinde icra edilen ilk tıbbi yardımın akabinde tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi.

Kaza hususunda emniyet birimlerince adli ve idari tahkikat başlatıldı.