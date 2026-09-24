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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de meydana gelen her iki trafik kazasından biri motosikletlileri kapsıyor. Motokuryeler toplam motosikletli nüfusunun yüzde 1,6'sını oluşturmasına rağmen kazaların yüzde 16-17'sine karışıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın paylaştığı verilere göre, 2020-2025 yılları arasında toplam motorlu taşıt sayısı yüzde 38,2 artarken motosiklet sayısındaki artış yüzde 100'e ulaştı.

KAZALARIN YÜZDE 84'ÜNÜN NEDENİ 5 İHLAL

Ilıcalı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 84'ünün 5 temel kural ihlalinden kaynaklandığını belirtti:

Aşırı hız ve hıza bağlı kural ihlalleri

Yanlış şerit izleme ve hatalı şerit değiştirme

Geçiş önceliğine uymama

Arkadan çarpma

Kavşaklarda geçiş kurallarını ihlal etme

2024 verilerine göre 6 bin 351 can kaybının 3 bin 657'si hız ihlaliyle bağlantılı gerçekleşti.

“MOTOSİKLETTE KAPORTA SÜRÜCÜNÜN KENDİSİ”

Kazalarda insan hatasının büyük paya sahip olduğunu belirten Ilıcalı, motosikletlerde otomobillerdeki gibi koruyucu bir kaporta bulunmadığına dikkat çekti. Kask ve standartlara uygun koruyucu ekipman kullanılmamasının da can kayıplarında önemli rol oynadığını ifade etti.

Ilıcalı ayrıca ehliyetin tek başına güvenli sürüş için yeterli olmadığını, periyodik eğitimlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de motosikletlere özel şerit ve yerleşmiş bir yol kültürünün bulunmamasının da riski artırdığını söyledi.

Motokuryelerde “30 dakikada teslimat” gibi süre zorunluluklarının mevzuattan kaldırıldığını hatırlatan Ilıcalı, teslimat sayısına dayalı çalışma sisteminin ise hız baskısını sürdürebildiğini belirterek firmalara güvenli sürüş eğitimi ve teknolojik denetim çağrısında bulundu.