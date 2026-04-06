Türkiye’de motosiklet kullanımı son yıllarda hızla artarken, bu yükseliş trafik verilerine de doğrudan yansıdı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2019’da 3,3 milyon olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, 2026 itibarıyla 7,2 milyona çıktı.

Toplam araçlar içindeki payı ise yüzde 14,1’den yüzde 20,9’a yükseldi.

KAZALARDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Motosiklet sayısındaki artış, kaza oranlarını da yukarı çekti. 2024’te meydana gelen 266 bin 872 kazanın yüzde 45,7’sine motosikletler karışırken, 2025’te bu oran yüzde 50,2’ye ulaştı.

Böylece motosikletler, trafik kazalarında yarıyı aşan paya sahip oldu.

CAN KAYIPLARI ARTTI

Motosiklet kazalarına bağlı can kaybı da yükseldi. 2024’te 1553 olan ölü sayısı, 2025’te 1675’e çıktı. Bu dönemde günlük ortalama can kaybı 4,6 olarak kayıtlara geçti.

Artan risklere karşı alınan önlemler ise 2026’nın ilk aylarında etkisini göstermeye başladı. 1 Ocak-26 Mart döneminde motosiklet kazalarındaki can kayıpları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 azaldı.

Ölümlü kaza sayısı 68’den 53’e gerilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 124’ten 87’ye düştü. Günlük ortalama can kaybı da 2,9’dan 1,9’a indi.

DENETİMLER ETKİLİ OLDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, can kayıplarındaki düşüşün sevindirici olduğunu ancak hedeflerinin “sıfır can kaybı” olduğunu belirtti.

Denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının sonuç verdiğini ifade eden Çiftçi, motosiklet kullanımındaki hızlı artışın trafik bilincinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

HATALARIN BAŞINDA HIZ VE ŞERİT İHLALİ VAR

Kazaların en önemli nedenleri arasında aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme öne çıkıyor.

Trafikte kontrolsüz şekilde araçlar arasında ilerlemek, sinyal vermeden şerit değiştirmek ve hız sınırlarını aşmak, kazaları kaçınılmaz hale getiriyor.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sadece motosiklet sürücülerine bağlı olmadığını vurguluyor. Diğer araç sürücülerinin de motosikletleri trafikte eşit bir unsur olarak görmesi, şerit değiştirirken ve dönüşlerde dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre trafikte dikkat, saygı ve empati, can kayıplarını önlemenin en temel yolu olarak öne çıkıyor.