Edirne’nin Keşan ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anlarının görüntüleri motosikletteki kameraya yansıdı.

Kaza, bugün (4 Şubat) saat 15.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde oldu. Çamlıkent mevkisinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne giden Y.A. yönetimindeki 59 ANN 462 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki 53 AG 415 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Y.A. ile arkasında oturan M.A. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı ise motosiklette takılı olan kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.