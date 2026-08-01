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Kaynak: İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet iki araç arasında sıkıştı. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Duaçınarı Mahallesi'nde Uzun Cadde ile Kırkpınar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çağrı A. idaresindeki 16 APF 19 plakalı otomobil ile Uzun Cadde üzerinde ilerleyen, Çağrı K. (18) yönetimindeki 16 BFG 612 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet, park halinde bulunan 16 APZ 427 plakalı kamyonet ile otomobilin arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.