Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz'da Turgutreis Mahallesi 495. Sokak'ta motosikletlere yönelik denetim yaptı. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen ve hakkında daha önce 6 suç kaydı bulunduğu belirlenen 23 yaşındaki Serhan O., çalıntı motosikletle suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

İFADE OPERASYONUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Turgutreis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi ile 491. Sokak'tan motosikletlerinin çalındığını belirten iki kişi polise başvurdu. Bunun üzerine ifadesi yeniden alınan Serhan O.'nun, hırsızlık amacıyla Küçükçekmece'den iki arkadaşıyla Esenler'e geldiklerini ve olayın ardından arkadaşlarının kaçtığını söylediği öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda kaçan kişilerin 24 yaşındaki, 5 suç kaydı bulunan Suriye uyruklu Ömer H. ile 24 yaşındaki ve 2 suç kaydı bulunan Emrullah Ö. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından bulunan çalıntı iki motosiklet ise sahiplerine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına kaldırıldı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Serhan O., Ömer H. ve Emrullah Ö. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.