Olay, Alaplı ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; F.G. idaresindeki 34 HM 7808 plakalı kamyonetin motor kısmından, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını ivedilikle yol kenarına çekerek dışarı çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ÖN KISMI SARDI

Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından alevler büyüyerek kamyonetin ön bölümünü tamamen etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrası can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonet metal yığınına dönerek tamamen kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Emniyet güçleri ve ilgili birimler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili tahkikat başlattı.