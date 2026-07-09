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Kaynak: İHA

Hızla akan trafikte dikkatsizliğin yol açtığı kazanın detayları ve olay yerindeki ilk müdahaleler haberimizde.

Salih Omurtak Caddesi'nde Hareketli Dakikalar

Kaza, Çorlu'nun en işlek noktalarından biri olan Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Çarşı Bankalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uğur Mumcu Parkı yönünden Cumhuriyet Meydanı istikametine doğru seyir halinde olan bir motosiklet, o sırada çevredeki trafiği kontrol etmeden aniden yola çıkan bir yayaya çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, üzerindeki 2 kişi ve çarptığı yaya metrelerce ileriye savruldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralı yaya ve motosiklette bulunan bir kişi, ambulanslarla ivedilikle Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takibi sürüyor.

Kaza Anı Güvenlik Kameralarında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbeana yansıyan görüntülerde, yayanın trafiği kontrol etmeden yola adım attığı ve seyir halindeki motosikletin duramayarak yayaya çarptığı net bir şekilde görülüyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu anlar da kayıtlarda yer aldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.