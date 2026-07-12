Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Motorola, amiral gemisi ligindeki yeni kozu Motorola Edge 70 Max modelini resmi olarak duyurdu. Şirketin paylaştığı resmi tanıtım görselleriyle birlikte cihazın tasarımı, sıra dışı teknik detayları ve Hindistan merkezli lansman tarihi netleşti. 15 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek dev organizasyonla vitrine çıkacak olan akıllı telefon, Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinden güç alıyor.

Yüksek enerji verimliliği ve yapay zeka odaklı performans mimarisine sahip bu işlemciye, yüksek hızlı LPDDR6 RAM ile UFS 4.1 depolama teknolojilerinin eşlik etmesi bekleniyor. Motorola'nın saf Android deneyimine yakın tescilli arayüzü, bu donanım gücüyle birleşerek pürüzsüz bir çoklu görev (multitasking) deneyimi sunacak.

REKOR PARLAKLIK DEĞERİNE SAHİP QUAD-HD EKRAN

Motorola Edge 70 Max, görsel deneyim tarafında sektör standartlarını kökten değiştiren bir ekran paneliyle geliyor. Cihazda yer alan 6.82 inç büyüklüğündeki Quad-HD çözünürlüklü OLED ekran, tam 7.100 nits tepe parlaklık değerine ulaşıyor. Telefon dünyasında bir rekoru temsil eden bu yüksek değer, doğrudan yoğun güneş ışığı altında bile ekranın tamamen net ve okunabilir kalmasını sağlıyor. Panel ayrıca HDR10+ ve Dolby Vision teknolojileriyle sinematik görsel kalitesini destekliyor.

MANYETİK KABLOSUZ ŞARJ VE DEV SİLİKON-KARBON BATARYA

Gövde kalınlığı başarıyla optimize edilen telefonda, şarj sürelerini unutturacak 7.100 mAh kapasiteli yeni nesil yüksek yoğunluklu bir silikon-karbon pil yer alıyor. İki günü rahatlıkla aşan bir kullanım ömrü vadeden bu devasa bataryanın yanı sıra, Motorola bu modelde bir ilke imza atarak yerleşik manyetik kablosuz şarj desteği sunuyor. Kullanıcılar, uyumlu aksesuarları telefonun arka paneline mıknatıs yardımıyla kolayca tutturarak kablosuz şarj pratikliğini deneyimleyebilecek.

Cihazın öne çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde:

Tasarım ve Renkler: Arka tarafta minimalist kare kamera modülü; açık yeşil ve açık mavi olmak üzere iki ferahlatıcı renk seçeneği.

Kamera Kurulumu: Kare modül içerisine yerleştirilmiş, optik imaj sabitleme (OIS) destekli 50 Megapiksel ana kamera ve yüksek çözünürlüklü ultra geniş açılı lens.

Yapay Zeka Desteği: Gece çekimleri ve portre modlarında fotoğraf kalitesini optimize eden yeni nesil görüntü işleme algoritmaları.

15 Temmuz'daki küresel lansmanla birlikte cihazın şarj hızları, Avrupa pazarına geliş takvimi ve cep yakan cinsten olması beklenen resmi satış fiyatı tamamen netleşecek.