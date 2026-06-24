Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte motorlu araçlar ve römorklarına ilişkin uygunluk belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik esaslar belirlendi.

BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULACAK

Yeni uygulamaya göre imalatçılar, elektronik ortamda oluşturulan uygunluk belgelerini Araç Sicil ve Tescil Sistemi üzerinden Türkiye Noterler Birliği'ne iletecek.

İmalatçılar ile Araç Sicil ve Tescil Sistemi arasındaki veri paylaşımı ise ilgili mevzuat kapsamında güvence altına alınacak.

VERİ FORMATI STANDARTLAŞTIRILACAK

Elektronik uygunluk belgelerindeki veri unsurları, XML şema yapısı ve ilkelerine uygun olarak hazırlanacak.

Belge bilgilerinin elektronik ortamda aktarımında güvenli yerel web bağlantısı kullanılacak ve Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standart araç bilgi formatı esas alınacak.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ ŞARTI GELİYOR

Yönetmelikte yer alan bir diğer düzenlemeye göre, 7 Temmuz'dan itibaren yazılım güncellemesi bakımından tam araç olarak imal edilen M ve N kategorisi araçların ilgili şartları karşılamaması halinde bu araçların tescili, piyasaya arzı veya hizmete alınması mümkün olmayacak.

Aynı kapsamda O kategorisi araçların da söz konusu şartları sağlamaması halinde üretimine izin verilmeyecek.