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FX kanalı ve Hulu, başrol oyuncusu Charlie Hunnam'ın bizzat tasarlayıp kaleme aldığı "Legends" isimli yeni mini dizi projesine resmi ilk sezon onayını verdi.

Dizi, klasik bir devam hikayesi ya da yeniden yapım formatında ilerlemeyecek. Orijinal dizide hayatını kaybeden karakterlerin varlığı sebebiyle geleneksel bir devam hikayesi yerine "meta-gerilim" konsepti benimsendi. Oyuncular, dizide kendilerinin kurgusal versiyonlarını canlandıracak.

HAYRAN ETKİNLİĞİNDE BAŞLAYAN GERÇEK DIŞI BİR TEHLİKE

TVLine aktardığı detaylara göre "Galaxy Quest" filminin atmosferini andıran yapım, Sons of Anarchy kadrosunun bitişten 10 yılı aşkın süre sonra bir hayran etkinliğinde (fan convention) buluşmasıyla start alıyor. Başta sıradan bir buluşma gibi görünen etkinlik, oyuncuların kurgusal dizide yaşadıkları tehlikeleri aratmayacak gerçek bir tehdit ile karşı karşıya kalmasıyla kontrolden çıkıyor ve kurgu ile gerçeklik arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU REKOR KATILIMLA DÖNÜYOR

Charlie Hunnam'ın yaratıcı ve başrol olarak liderlik ettiği kadroda orijinal dizinin en önemli isimleri yer alıyor:

Charlie Hunnam

Ron Perlman

Katey Sagal

Maggie Siff

Mark Boone Junior

Tommy Flanagan

Kim Coates

Theo Rossi

ORİJİNAL DİZİNİN YARATICISINDAN TAM DESTEK

Sons of Anarchy dizisinin orijinal yaratıcısı Kurt Sutter, projenin yaratıcı ekibinde yer almasa da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Charlie Hunnam'ın senaryosuna ve projeye tam destek verdiğini belirtti. Projede showrunner koltuğuna Jonathan Groff otururken, çekim ve yayın takvimine ilişkin detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.