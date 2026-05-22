Motorine daha dün yansıyan 1 TL 74 kuruşluk zammın ardından, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 TL 35 kuruşluk büyük bir indirime gidildi. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat
Uluslararası piyasalardan gelen sıcak gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında ibreyi yeniden tersine çevirdi. ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinden gelen ılımlı mesajlar sonrasında Brent petrolün 107 dolar seviyesine gerilemesi, yurt içinde motorin fiyatlarında değişime neden oldu.Derleyen: Dilek Taşdemir
İşte 22 Mayıs Cuma günü itibarıyla gece yarısı güncellenen motorinde yeni fiyatlar ve il il güncel tablo:
MOTORİNDE DEV İNDİRİM: İŞTE YENİ FİYATLAR
Motorinde gerçekleşen 2 TL 35 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar şu şekilde güncellendi:
İstanbul: 67,02 TL
Ankara: 68,14 TL
İzmir: 68,42 TL
Doğu İlleri (Ortalama): 69,87 TL
Öte yandan Motorin fiyatlarında KDV dahil olup, dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle bayiler arasında küçük değişiklikler görülebiliyor.
Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı akaryakıt tabelalarındayken, küresel piyasalardaki jeopolitik yumuşama piyasaları rahatlattı. ABD ve İran arasındaki barış müzakerelerinin Brent petrolü 107 dolara kadar çekmesi, dün gelen zammın ardından sürücülere nefes aldırdı.
Uzmanlar, petroldeki 107 dolarlık bu dengelenmenin kalıcı olması durumunda, önümüzdeki günlerde benzin grubunda da benzer bir indirim hareketliliğinin yaşanabileceğini öngörüyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası CIF Akdeniz (Cenova) piyasasında yayınlanan günlük işlenmiş ürün fiyatları ile güncel Dolar/TL kuru temel alınarak hesaplanıyor.
Bu iki değişken üzerinden hesaplanan ayaryakıt fiyatlarına"gümrüksüz rafineri fiyatına", Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) de dahil edilerek nihai pompa (benzin, mazot) satış fiyatı belirleniyor.