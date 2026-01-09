Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapıldı. İndirim bu geceden itibaren geçerli olacak.
İndirim sonrası motorin litre fiyatlarının;
İstanbul’da 53,45 TL’ye,
Ankara’da 54,65 TL’ye,
İzmir’de ise 53,40 TL’ye gerilemesi bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul
Benzin: Avrupa Yakası 53,17 TL, Anadolu Yakası 52,97 TL
Motorin: Avrupa Yakası 54,58 TL, Anadolu Yakası 54,38 TL
LPG: Avrupa Yakası 29,03 TL, Anadolu Yakası 28,40 TL
Ankara
Benzin: 54,00 TL
Motorin: 55,58 TL
LPG: 28,92 TL
İzmir
Benzin: 54,33 TL
Motorin: 55,91 TL
LPG: 28,85 TL