Akaryakıt piyasasındaki hareketlilik durulmuyor.
Motorine bir zam daha: Bu geceden itibaren geçerli olacak
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrol fiyatlarında rekor zamları beraberinde getirdi. 7 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olması beklenen yeni zamlarla birlikte, özellikle motorin fiyatları Anadolu'nun birçok ilinde kritik eşikleri aşmaya hazırlanıyor.Gül Devrim Koyun
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 07.03.2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorin grubunda 1,14 TL, benzin grubunda ise 55 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE AMA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Söz konusu artış tutarlarının, Eşel Mobil Sistemi gereği yalnızca %25’lik kısmının pompaya yansıtılacağı, paylaşılan rakamların bu sistem sonrası netleşen tutarlar olduğu belirtildi.
Sübvansiyon desteğine rağmen fiyatların ulaştığı seviyeler sürücüleri tedirgin ediyor.
Uzmanlar, fiyat değişikliklerinin zamanlaması ve kesin miktarı konusundaki son kararın yine üst makamlarca verileceğinin altını çiziyor.
ŞEHİR ŞEHİR YENİ FİYAT TABLOSU
Bu gece yarısı gerçekleşmesi beklenen zammın ardından, dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterse de Türkiye genelindeki tahmini pompa fiyatları şu şekilde oluşacak:
Ankara: 65,80 TL
İzmir: 66,07 TL
Antalya: 67,13 TL
Batman: 67,37 TL
Hakkari: 67,51 TL
Özellikle lojistik maliyetlerin yüksek olduğu doğu illerinde motorin fiyatı 70 TL sınırına doğru hızla ilerliyor.
Batman ve Hakkari gibi illerde fiyatların 67 TL bandını aşması, nakliye ve gıda fiyatları üzerindeki baskıyı artıracağı endişesini de beraberinde getiriyor.