Yeniçağ Gazetesi
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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu

ABD-İran gerilimi nedeniyle yükselen brent petrol fiyatları akaryakıt piyasasını hareketlendirdi. Geçtiğimiz hafta motorine gelen yüksek zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatına 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatların 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 1

Orta Doğu’da artan gerilimler, küresel petrol piyasalarını etkilerken Türkiye’de akaryakıt fiyatları yeniden gündeme geldi.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

ABD ile İran güçleri arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından brent petrol fiyatlarında yükseliş yaşanırken, bu durum akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi olarak yansıyor.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 3

Piyasa verilerine göre, geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında yaşanan sert artışın ardından şimdi de benzin fiyatlarında zam hazırlığı başladı.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

BENZİNE 1,60 ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,60 TL zam yapılması bekleniyor.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 5

Zam kararının gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

MOTORİN VE BENZİN ARASINDAKİ FARK ARTTI

Geçtiğimiz hafta motorin grubuna yapılan 5 liranın üzerindeki yüksek zam, benzin ve motorin fiyatları arasındaki farkı artırdı.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 7

Motorin ile benzin arasındaki fiyat farkının yaklaşık 7 TL seviyesine yükseldiği belirtilirken, şu aşamada motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmediği ifade ediliyor.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 8

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında belirleyici unsurlar arasında;

Brent petrol fiyatları,
Döviz kuru hareketleri,
Vergi düzenlemeleri,
Küresel arz ve talep dengesi yer alıyor.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 9

Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisinin devam etmesi, akaryakıt fiyatlarında yeni hareketlilik yaşanabileceği beklentisini artırıyor.

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Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 10

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

13 Temmuz Pazartesi itibarıyla geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatlarının; dağıtım şirketleri, döviz kuru ve serbest piyasa koşullarına bağlı olarak illere ve istasyonlara göre küçük farklılık gösterebildiği belirtiliyor.

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