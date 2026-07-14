Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Tarih belli oldu

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

13 Temmuz Pazartesi itibarıyla geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatlarının; dağıtım şirketleri, döviz kuru ve serbest piyasa koşullarına bağlı olarak illere ve istasyonlara göre küçük farklılık gösterebildiği belirtiliyor.