Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 22 Nisan gecesi motorin grubunda pompaya yansıyan 2,33 liralık indirim, araç sahiplerine kısa süreli nefes aldırdı. Ancak sektör temsilcilerinden gelen son bilgiler, yeni bir fiyat artışının kapıda olduğunu gösteriyor.

Beklentilere göre 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,99 lira zam yapılacak. Söz konusu artışın doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor.

Son indirimle birlikte motorin fiyatları birçok şehirde yeniden 70 liranın altına gerilemişti. Ancak yeni zamla birlikte fiyatların tekrar bu seviyenin üzerine çıkması bekleniyor. Böylece sürücüler, son indirim avantajını kısa sürede kaybetmiş olacak.

23 Nisan itibarıyla üç büyükşehirde güncel motorin fiyatları İstanbul’da 69,35 lira, Ankara’da 70,47 lira ve İzmir’de 70,75 lira seviyesinde bulunuyor