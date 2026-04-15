15 Nisan 2026 Çarşamba
Motorinde fiyat tahterevallisi: Bugün zam yarın indirim

Motorinde fiyat tahterevallisi: Bugün zam yarın indirim

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gece yarısı 3,33 TL zam gelirken, perşembe gece yarısından itibaren 4,04 TL indirim bekleniyor. 15 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren litre başına 3,33 TL zam geldi.

Ancak petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle, perşembe gece yarısından itibaren 4,04 TL indirim yapılması bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve oto gaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.51 TL
Motorin: 75.46 TL
LPG: 34.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.65 TL
Motorin: 75.60 TL
LPG: 34.99 TL

Ankara

Benzin: 63.62 TL
Motorin: 76.72 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 63.90 TL
Motorin: 76.99 TL
LPG: 34.79 TL

