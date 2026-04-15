Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Motorinde fiyat tahterevallisi: Bugün zam yarın indirim
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gece yarısı 3,33 TL zam gelirken, perşembe gece yarısından itibaren 4,04 TL indirim bekleniyor. 15 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları...Derleyen: Hava Demir
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren litre başına 3,33 TL zam geldi.
Ancak petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle, perşembe gece yarısından itibaren 4,04 TL indirim yapılması bekleniyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve oto gaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62.51 TL
Motorin: 75.46 TL
LPG: 34.39 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 75.60 TL
LPG: 34.99 TL
Ankara
Benzin: 63.62 TL
Motorin: 76.72 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir
Benzin: 63.90 TL
Motorin: 76.99 TL
LPG: 34.79 TL