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Kaynak: Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş sürücüler tarafından yakından takip edilirken, motorinde dikkatler bu kez vergi kaynaklı artışa çevrildi.

30 EYLÜL GECESİNE DİKKAT

Gazeteci Bora Erdin, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede motorin fiyatlarının ek bir zam olmasa dahi vergi nedeniyle yükselebileceğine dikkat çekti.

Erdin, mevcut düzenleme kapsamında litre başına 3 TL'lik ÖTV artışına KDV'nin de eklenmesiyle pompa fiyatına yaklaşık 3,60 TL'lik yansıma oluşacağını belirtti.

Buna göre 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece yeni artışın pompaya yansıması bekleniyor.

BAZI İLLERDE 100 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Motorinin litre fiyatının yaklaşık 96,40 TL seviyesinde olduğu illerde, yalnızca söz konusu vergi artışının yansıması halinde fiyatın 100 TL sınırına ulaşması veya bu seviyeyi aşması gündeme gelecek.

Hesaplamaya göre 96,40 TL'lik litre fiyatına yaklaşık 3,60 TL eklenmesi, fiyatı 100 TL seviyesine taşıyor.

“ZAM GELMESE BİLE ZAM GELECEK”

Erdin, konuya ilişkin paylaşımında, “Motorine zam gelmezse, petrol fiyatları düşmezse 1 Ekim’de mazotun litre fiyatı 100 TL’yi geçecek. Yani zam gelmese bile zam gelecek” ifadelerini kullandı.

Bu durumda petrol fiyatları veya döviz kurunda yukarı yönlü yeni bir hareket yaşanmasa dahi vergi düzenlemesinin motorin fiyatlarında artışa neden olması bekleniyor.

ÖTV artışına KDV'nin de eklenmesi nedeniyle sürücüler açısından kritik tarih 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece olacak.