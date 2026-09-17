Kaynak: ANKA

Motorinin litre fiyatına yapılan zammın ardından Ankara'da motorin 100 lira sınırını aşarak 101,50 liraya çıktı.

Zam öncesinde Ankara'da benzinin litresi 81,20 lira, motorinin litresi 96,75 lira, LPG'nin litresi ise 33 liradan satılıyordu. Güncel fiyatlarla benzinin litresi 81,30 lira, motorinin litresi 101,50 lira, LPG'nin litresi ise 33,08 liraya yükseldi.

ANKA Haber Ajansı, akaryakıt fiyatlarındaki artışı Ankaralılara sordu.

"TÜRKİYE'DE BİR DEPO BENZİN ALACAKSAN ÇANTAYLA GEZECEKSİN"

Emekli bir vatandaş, akaryakıt zamlarına tepki göstererek şöyle konuştu:

"Artık hiç şaşırmıyoruz, otomatiğe bağlandı. 3 lira düşüyorsa 5 lira geri artıyor. Ben bunun yıl sonuna doğru 150 lirayı da bulacağını düşünüyorum. Bu bizim her şeyimize yansıyacak; mutfağımıza, cebimize. Ben emekli birisi olarak söylüyorum, bu gelen zam en azından maaşımın yüzde 5'ini götürdü bir gecede."

Akaryakıt alırken kredi kartına bağımlı hale geldiklerini belirten vatandaş, "Eskisi gibi '50 liralık alıyorum' diyemiyoruz. 50 liralıkla şu anda 500 metre yol gidemeyiz. Türkiye'de bir depo benzin alacaksan çantayla gezeceksin. Benim üç kredi kartımın ikisi icralık, sadece birini kullanabiliyorum" dedi.

Geçmişte yüksek enflasyon dönemlerinde ücretlerin fiyat artışlarına daha hızlı uyum sağladığını belirten vatandaş, bugünkü tabloyu, "Fiyatlar boş vitese atılmış araba gibi kendiliğinden hızlanıp gidiyor. Ücretlerde ise el freni çekilmiş araba gibi. Bizim durumumuz bu" sözleriyle anlattı.

"DAHA KÖTÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Bir başka vatandaş ise motorin zammının yalnızca araç sahiplerini etkilemeyeceğini belirterek, "Bunlar kötü günlerimiz, daha kötü günler bizi bekliyor diyebiliriz. Bu sadece motorine zam geldiği anlamına gelmiyor; lojistikten dolayı aslında her şeye zam geliyor. Soğuk havalarda araba ısınsın diye kontağı çevirirdim. Artık yok. Arabayı çalıştırdığım gibi gidiyorum" diye konuştu.

"SEBZEYİ, MEYVEYİ, ULAŞIMI, HER ŞEYİ ETKİLEYECEK BU ZAM"

Ekonomi politikalarının enflasyonu düşürmekte etkili olmadığını ifade eden bir diğer vatandaş da motorin fiyatındaki artışın temel ihtiyaçlara yansıyacağını söyledi:

"'Enflasyonu düşüreceğiz' dediler, düşüremediler. Petrole yüklenen zam peş peşe her şeyi etkiliyor. Türkiye'de litresi 100 lira olmuş. Sebzeyi, meyveyi, ulaşımı, her şeyi etkileyecek bu zam. Asgari ücret 27 bin lira, emeklinin maaşı 23 bin 500 lira. Bunların hepsinin bir şekilde yükselmesi, herkesin maaşının yükselmesi lazım."

"ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS YOLCULUKLARI, NAKLİYE, HEPSİ ARTACAK"

Bir vatandaş, motorin zammının toplu ulaşım ve şehirler arası taşımacılığı da etkileyeceğini belirterek, "Toplu taşıma kullanan Ankaralılara bunun yansıması nasıl olur bilemem. Elbette şehir içi ulaşım ücretleri zamlanacak. Şehirler arası otobüs yolculukları, nakliye, hepsi artacak" dedi.

"YAKIT, YİYECEK DERKEN TÜRKİYE'Yİ YAVAŞ YAVAŞ AÇLIĞA DOĞRU GÖTÜRÜYORLAR"

Dar gelirlinin artan fiyatlar karşısında giderek daha fazla zorlandığını söyleyen başka bir vatandaş ise, "Bu zamları nereye kadar götürecekler bilmiyorum. Biz dar gelirli kişiler zorlanmaya başladık. Yakıt, yiyecek derken Türkiye'yi yavaş yavaş açlığa doğru götürüyorlar. Önce Türk vatandaşını bir doyursunlar" ifadelerini kullandı.