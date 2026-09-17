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Kaynak: Haber Merkezi

Motorin fiyatlarının litre başına 100 TL seviyesini aşmasıyla birlikte akaryakıt istasyonlarında bu kez beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. İki haneli fiyatlara göre tasarlanan bazı tabelalar, üç haneli rakamları göstermekte yetersiz kaldı.

TABELAYA KAĞITLA RAKAM EKLEDİLER

Bazı akaryakıt istasyonları, tabelalarında 100 TL ve üzerindeki fiyatları gösterecek alan bulunmaması nedeniyle geçici çözümlere yöneldi. İstasyonlardan bazılarında eksik kalan rakamın kağıda yazılarak tabelaya eklendiği görüldü.

DİJİTAL GÖSTERGE 99,99'DA KALDI

Dijital fiyat panolarında da benzer bir durum yaşandı. Üç haneli fiyatları desteklemeyen bazı göstergeler 99,99 TL’de kalırken, gerçek satış fiyatının pompada farklı olduğu görüldü.

KURUŞ HANESİNİ KALDIRAN DA VAR

Bazı istasyonlar ise tabelada üç haneli fiyatı gösterebilmek için kuruş bölümünden vazgeçti. Böylece mevcut ekran kullanılarak motorinin litre fiyatı üç haneli şekilde tabelaya yansıtıldı.

Motorinin 100 TL sınırını geçmesiyle ortaya çıkan görüntüler, akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarını yeni rakamlara göre düzenleme ihtiyacını da gündeme getirdi.