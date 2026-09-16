Yıllarca Türkiye’nin otomotiv üssü olmasıyla övündük.

Fabrikalar kuruldu.

Teşvikler dağıtıldı.

Milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldı.

Ama neye yarar…

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de satılan her 100 otomobilden 65’i ithal!

Yerli fabrikalarımızın kapasitesinin yüzde 41’i ise boş.

Süper iş, değil mi?

Fabrika bizde…

Pazar yabancıda!

Üstelik sorun yalnızca iç pazarda da değil.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yılın ilk sekiz ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 7,3 azalmış.

Otomobil üretiminde durum daha da vahim.

Üretim yaklaşık yüzde 19 düşerek 458 bin 169 adede kadar çakılmış.

Karşılaştırmak için söyleyeyim:

Çin yalnızca ağustos ayında 2 milyon 684 bin araç üretti.

Yani Türkiye’nin sekiz aylık toplam otomobil üretimi, Çin’in bir aylık üretiminin beşte biri bile değil.

Koskoca Türkiye…

Sekiz ayda Çin’in bir aylık üretimini bile yakalayamıyor.

Sonra da “Otomotiv üssüyüz.” diye hava atmaya kalkıyoruz.

“Hadi ordan!” derler adama…

Bu arada tek sorun üretim değil, ihracatta da tablo aynı.

İhraç edilen araç sayısı yüzde 12 gerilemiş.

Otomobil ihracatındaki adet kaybı ise tam yüzde 28!

Buna rağmen toplam otomotiv ihracat geliri yüzde 2,5 artarak 27,2 milyar dolar oldu diye başarı hikâyeleri yazmaya kalkıyoruz.

Üstelik otomobil ihracatının parasal değeri yüzde 9 azalarak 6,8 milyar dolara düşmüş.

Toplam geliri tedarik sanayisi ile ticari araçlar taşımış.

Yani otomobildeki büyük kayıp diğer alanlara da yayılırsa işte o zaman ayvayı yedik.

Özetle:

Vitrinde ihracat artıyor gibi görünürken fabrikalar sinek avlıyor!

Asıl tehlike de tam burada.

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yalnızca yüzde 59.

Bir fabrikanın kapasitesinin yüzde 41’inin boş kalması, yalnızca daha az otomobil üretilmesi anlamına gelmiyor.

Aynı zamanda fabrikanın birim maliyetleri de yükseliyor.

Verimlilik düşüyor.

Yeni model yatırımları başka ülkelere kayıyor.

Nitelikli iş gücü kaybediliyor.

Yan sanayi zora düşüyor.

Üretim zinciri kırılıyor.

Çünkü otomobil dediğiniz şey yalnızca dört tekerlek ve bir direksiyondan ibaret değil.

Çelik var.

Cam var.

Lastik, plastik ve elektronik var.

Yazılım, lojistik ve mühendislik var.

Binlerce tedarikçi, yüzbinlerce çalışan var.

Ana fabrikadaki bant yavaşladığında bu zincirin tamamı etkileniyor.

Kısacası:

Otomotivde üretim düşüyorsa sanayinin önemli bir bölümü de frene basıyor!

Üstelik yerli üretim çakılırken iç pazar da kaybediliyor.

Yabancılar bizim pazarda resmen fink atıyor.

İthalat patlıyor.

Dövize olan ihtiyaç daha da artıyor.

Rezalete bakar mısınız?

Türkiye’de satılan otomobillerin yalnızca yüzde 35’i yerli.

Hafif ticari araçlarda yerli payı ise tam bir pespayelik.

Payımız yalnızca yüzde 23!

Yani bir tarafta fabrikaların boş kapasitesi var.

Diğer tarafta ithal araçlara akan milyarlarca dolarlık pazar…

Türkiye, üretim merkezi olacağına yabancıların pazarı hâline gelmiş yani.

Evet:

Otomotiv hâlâ Türkiye’nin ihracat şampiyonu olabilir.

Ama şampiyonluk yalnızca kasaya giren dolarla ölçülmez.

Fabrikanın ne kadar çalıştığına…

Kaç araç üretildiğine…

Kaç aracın ihraç edildiğine…

Yeni yatırım ve istihdam yaratılıp yaratılmadığına…

Ve pazar gücüne bakılır.

Gösterge panelinde 27,2 milyar dolarlık ihracat yazıyor olabilir.

Ama üretim çöküyorsa motor tekliyor demektir.

Aracın arıza lambası yanarken onu görmezden gelirseniz…

Bugün tekleyen motor, yarın yatak sarar!

İşte o zaman yolda kalırsınız.