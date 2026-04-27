Karbon ayak izini azaltan elektrikli ralli araçları otomobil sporlarında yeni bir dönemi başlatırken, Nazan Zorlu Fransa’da gerçekleşen prestijli yarışta bu dönüşümün öncülerinden biri oldu. Geleneksel motor seslerinin yerini elektrikli performans alırken, yarışın kaderini artık yalnızca hız değil; doğru enerji kullanımı ve stratejik planlama belirliyor.

RALLİDE KARBON AYAK İZİNİ AZALTAN DÖNÜŞÜM

Yıllardır yüksek yakıt tüketimi ve karbon emisyonlarıyla eleştirilen otomobil sporları, artık çevresel etkilerini minimize etmeye odaklanıyor. Elektrikli ralli araçları; sıfıra yakın egzoz emisyonu, daha düşük gürültü kirliliği ve enerji verimliliğiyle öne çıkarken, sporun doğaya olan etkisini azaltma konusunda önemli bir alternatif sunuyor. Bu yeni yaklaşımda yarışın dinamikleri de değişiyor. Artık sadece hız değil; enerji yönetimi, batarya verimliliği ve stratejik sürüş becerileri de belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Böylece motor sporları, hem teknolojik hem de çevresel açıdan dönüşen bir yapıya kavuşuyor.

NAZAN ZORLU’DAN AVRUPA’DA BİR İLK DAHA

İtalya Ulusal Asfalt Ralli Şampiyonası’nda kadın pilotlar şampiyonu olan ilk Türk kadın pilot olan Nazan Zorlu, bu başarısının ardından bir ilke daha imza attı. Co-pilotu Özhan Çıplak ile birlikte yarışan Zorlu, geçtiğimiz ay sonu Fransa’da düzenlenen ve Le Touquet Pas-de-Calais Rallisi kapsamında gerçekleştirilen elektrikli otomobil ralli kupası The Alpine A290 Rally Trophy’de start alarak bu seride yarışan ilk Türk sporcu oldu. Bu yarış, yalnızca sportif bir mücadele değil; aynı zamanda otomobil sporlarının geleceğine dair güçlü bir mesaj niteliği taşıdı. Elektrikli araçların bu denli önemli bir organizasyonda yer alması, sürdürülebilir yarışçılığın artık bir alternatif değil, kaçınılmaz bir yön olduğunu ortaya koydu.

“SADECE HIZ İÇİN DEĞİL, GELECEK İÇİN YARIŞIYORUZ”

Elektrikli ralli deneyimini değerlendiren Nazan Zorlu, otomobil sporlarında yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, “Bu sezon sadece hız için değil, yeni bir çağ için yarışıyoruz. Otomobil sporları uzun yıllardır yüksek karbon salınımı ile anılan bir alan oldu. Ancak artık bu algı değişiyor. Elektrikli araçlarla yarışmak, doğaya olan etkimizi azaltırken aynı zamanda sürüş anlayışını da tamamen dönüştürüyor. Bu yarışlarda sadece cesaret değil; enerji yönetimi, verimlilik ve strateji de ön plana çıkıyor. Türkiye’den bu alanda ilk adımı atan sporcu olmak benim için büyük bir gurur. Bu dönüşümün bir parçası olmak ve sürdürülebilir motor sporlarının gelişimine katkı sağlamak en büyük motivasyonum.” derken;

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya da, “Elektrikli ralli araçlarının sahada yer almaya başlamasını, sporun geleceği adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu dönüşüm sadece çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda performans ve teknoloji anlamında da yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de bu süreci yakından takip ediyor ve gerekli altyapıyı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Federasyon olarak önceliğimiz; sporumuzun gelişimini desteklerken, yeni teknolojilere uyum sağlayan, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapı oluşturmaktır.” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MOTOR SPORLARININ GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Elektrikli araçların ralli dünyasında daha fazla yer bulması, yalnızca sporun doğaya etkisini azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda otomotiv teknolojilerinin gelişimine de katkı sağlıyor. Pistte test edilen yenilikler, günlük kullanıma yönelik araçlara da ilham veriyor. Nazan Zorlu’nun bu alandaki öncülüğü ise Türkiye adına önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Elektrikli ralli yarışlarına katılımı, hem Türk sporcuların uluslararası arenadaki varlığını güçlendiriyor hem de sürdürülebilir motor sporları konusunda farkındalık yaratıyor.

Otomobil sporlarında yeni bir sayfa açılırken, elektrikli araçlarla gerçekleştirilen yarışlar geleceğin standartlarını belirlemeye hazırlanıyor. Bu dönüşümün öncü isimlerinden biri olan Nazan Zorlu ise yalnızca bir yarışçı değil; aynı zamanda daha temiz ve sürdürülebilir bir spor anlayışının temsilcisi olarak öne çıkıyor.