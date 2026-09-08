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Kaynak: Haber Merkezi

Adıyaman / Gülhan Kocadayı / Yeniçağ



Karkamış'ta gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, Elifoğlu köyü nüfusuna kayıtlı iki kardeş Ali Yağmuru ve İbrahim Halil Yağmurlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Gaziantep'ten kendi köyleri olan Elifoğlu'na gelen Ali Yağmuru ve İbrahim Halil Yağmurlu, gece saat 03.00 sıralarında motosikletle Keleklioğlu köyü mevkiinden dönüş yoluna çıktı. Köy yolunda seyir halinde bulunan ve üzerinde iki kardeşin bulunduğu motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarında bulunan mezarlık duvarına çarptı.

Kazada Ali Yağmuru ve İbrahim Halil Yağmurlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi iki kardeşin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.